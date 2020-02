Belen Rodriguez, tutti gli esercizi bollenti per tenersi in forma

Come si tiene in forma Belen Rodriguez? La showgirl su Instagram condivide per i fan il suo allenamento quotidiano di Pilates seguita dal personal trainer. La showgirl sempre attenta alla propria forma fisica si cimenta in plaestra mostrando ancora una volta come questa sia una disciplina tutt'altro che semplice. Poi consiglia: "Fate pilates cambierà in meglio il vostro corpo".