Rintracciati dalla Polizia di Stato tramite Instagram e multati. Due ragazzi in moto, su un'area pedonale di Cittanova (Reggio Calabria) e senza casco sono sfuggiti al controllo di una pattuglia. Pensando di fare una "bravata" hanno pubblicato un video che riprendeva la corsa della moto aggiungendo anche delle emoticon con lo scopo di deridere gli agenti. I poliziotti per avere la conferma dell'identità dei ragazzi sono andati a controllare i profili social e . Il conducente della moto è stato sanzionato per violazioni del codice della strada per un ammontare complessivo pari a 4 mila euro. Il veicolo, tra l'altro, non era immatricolato ed era privo di assicurazione.⠀