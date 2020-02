Elettra Lamborghini, avete mai visto così la Twerking Queen? Poverina, è finita in mutande

Quando balla è sempre uno spettacolo, sarà per questo che le sue clip social ogni volta fanno il botto. La Twerking Queen Elettra Lamborghini si riprende col telefonino davanti allo specchio mentre danza in mutande e il "resto scompare"... mica tanto. L'ereditiera cantante ha iniziato il suo tour, dopo il successo di Sanremo, per presentare “Twerking queen – El resto es nada”. Un’edizione speciale, uscita il 14 febbraio per la Island Records in tutti gli store e su tutte le piattaforme digitali. All’interno, oltre alle dieci tracce dell’album d’esordio “Twerking queen” (uscito a giugno e disco d’oro), due brani inediti: “Musica (e il resto scompare)”, presentato sul palco del teatro Ariston, e “Bombonera”. Poi la cover di “Non succederà più”, realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta, e le versioni remixate di “Maldito dia” e “Te quemas”.