Nonna Giovanna più rock di Achille Lauro: 90 anni e me ne frego...

Se Achille Lauro imita David Bowie, la mitica nonna Giovanna di TikTok può cantare Achille Lauro. "Me ne frego. Ho novant'anni e me la godo", canta lanonnagiovanna, star del social dei mini-video in questa clip dove con parrucca e travestimenti interpreta a modo suo la canzone che l'ex trapper romano ha portato al Festival di Sanremo.

Giovanna Capobianco, questo il vero nome, è nata a Sora è residente a Pisa da molti anni. Dietro alle sue quotidiane escursioni social c'è Nicola Pazzi, attore di 24 anni. "Cucino io, questi ragazzi mangiano veleno", canta nonna Giovanna che, seppure con la parrucca rosa, resta pur sempre una nonna, che divenne già famosa sui social facendo la parodia di Giorgia Meloni con la celebre "Io sono giorgia" .