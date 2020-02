Il vero talento di Donald Trump: così stupisce tutti sul campo da golf

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è un golfista provetto. La dimostrazione in questo video: uno swing perfetto e la pallina vola verso il green. Il talento di Trump nel golf non è una novità: da imprenditore immobiliare The Donald ha iniziato a costruire campi e club 21 anni fa. Al momento della candidatura alle presidenziali del 2016 ne possedeva sedici sparsi per il mondo, molti dei quali selezionati per competizioni dei circuiti professionistici PGA e LPGA.