La leonessa si avvicina, così esplode la furia dell'ippopotamo

La leonessa si avvicina con sicurezza all'ippopotamo. Ma la reazione del grosso mammifero è da paura: la predatrice finisce tra le sue fauci. Scene di natura selvaggia dalla savana africana su TikTok, che confermano che l'ippopotamo, nonostante l'aspetto "simpatico", sia uno degli animali più pericolosi e irascibili. Non solo per i leoni ma anche per lu'uomo: è il decimo animale più letale della Terra.