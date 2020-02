Salvini umilia il governo: "L'unico risultato che ha ottenuto? I miei processi..."

"Questo governo non ha partorito nulla in questi sei mesi se non i miei processi". A dirlo è Matteo Salvini intervistato a Napoli a margine di alcuni eventi della campagna elettorale per le regionali. "Ho il vanto di averli messi tutti d’accordo sul fatto che debba andare a processo", ha concluso il leader della Lega.

Poi l'ex ministro dell'Interno ha attaccato direttamente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Io e milioni di italiani siamo stufi di un governo che litiga su tutto e blocca il Paese, sarebbe ora che Conte si facesse da parte", questa l'esortazione del leader della Lega.