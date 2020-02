Il mistero dei carrelli del supermercato, così ci fanno comprare di più

Avete notato che le ruote dei carrelli del supermercato spesso non funzionano bene, tanto da rallentare la spesa? Ebbene, il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, spiega in un video una teoria interessante. Ovvero che dietro alle ruote difettose c'è una strategia ben precisa messa in atto dalla grande distribuzione. Quale? Lo spiega Dona nel video pubblicato su TikTok.