Viaggio di nozze ad alto rischio per Samanta Togni: lei guida la slitta, il marito è terrorizzato

Eccola Samanta Togni, la ballerina di "Ballando con le stelle" che si è sposata lo scorso week end in Umbria finendo in reggiseno durante i balli scatenati della festa nuziale.

E' in Lapponia in viaggio di nozze con il marito, il chirurgo plastico Mario Russo. Lei è felice a guidare la slitta "alla napoletana" come scrive nelle sue stories di Instagram. Lui molto meno quando la slitta prende velocità e non si trova un modo per fermarla. Il poveretto urla solo "Togni, Togni..." e ogni tanto implora di frenare. E a dire il vero non sappiamo bene come è finita...