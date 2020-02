Stella Manenti, la star della Pupa e il Secchione beffata solo nella finalissima, il giorno dopo dichiara di avere trovato nel suo compagno tv, l'istruttore di scacchi Andrea Santagati, la sua anima gemella, il "nerd" di cui lei aveva bisogno.

Stella sembra avere preso comunque bene la sconfitta in finale, ben sapendo che è stata lei il vero personaggio di questa edizione. Perfino ancora prima di iniziare, quando è stata travolta dalle polemiche per avere invocato niente meno che Hitler per liberare il traffico in una Milano paralizzata dal gay pride.

Per iniziare la gara ha dovuto chiedere scusa, e poi accettare Santagati che non voleva. Poi si è parlato solo di lei. Anche alla vigilia della finale, in cui è stata ripresa in pose sexy e praticamente nuda prima di andare a letto. O nella televendita in costume con Santagati che estasiato si è lasciato sfuggire "guardate che c...o", poi correggendosi: "che corpo!"...