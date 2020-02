L'Assedio, Bugo lancia un'altra bordata a Morgan: fare pace? Deve...

Bugo ospite de "L’Assedio" di Daria Bignardi – in onda tutti i mercoledì sul Canale Nove di Discovery – ripercorre la sua carriera e torna sul litigio sanremese con Morgan che lo ha portato al clamoroso abbandono del palco con conseguente esclusione dalla gara canora. Alla domanda della conduttrice se non avesse intenzione di fare pace con Morgan, al quale lo lega una lunga amicizia prima ancora che un sodalizio artistico, il cantautore ha risposto laconicamente: "Io credo che Morgan debba fare pace con se stesso prima ancora che con me".