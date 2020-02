Cristiano Ronaldo e Lapo Elkann: basta un'occhiata

Cristiano Ronaldo e Lapo Elkann svelano in un video alcuni modelli della collezione di occhiali che verrà presentata a Mido 2020 in anteprima mondiale. La nuova collezione Italia Independent per CR7Eyewear è dedicata ed ispirata a Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese della Juventus che nella clip compare insieme a Lapo Elkann. "A meno di un mese dalla firma dell’accordo globale esclusivo di cinque anni per la creazione di collezioni CR7 eyewear, senza ancora avere mostrato la collezione, vanta già in soli 9 giorni di presales un importante risultato in termine di vendite che sono superiori al milione di euro a valori di mercato" fa sapere la griffe di Elkann, Italia Independent.