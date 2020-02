La segretaria della Raggi umilia i romani, Renzi odiava i partitini, i giri di Giro. Torna il Superpodio

La segretaria della sindaca Virginia Raggi che si scaglia contro i romani "sempre lamentosi"; i vecchi tweet di Matteo Renzi contro i partitini riemersi proprio oggi che l'ex premier, con il suo partitino, prova a terremotare il governo; le acrobazie del forzista Francesco Giro che, pur rimanendo con Berlusconi, si iscrive alla Lega.

E' una puntata del Superpodio particolarmente ricca quella in onda questa settimana. C'è spazio, come detto, innanzitutto per Francesca Tozzi Proietti. Uno nome ignoto al grande pubblico, ma diventato più famoso dopo l'intemerata che, da collaboratrice della sindaca Raggi, ha riservato ai cittadini romani.

A proposito di sindaci, come non citare l'epic fail di quello di Parma, Federico Pizzarotti, che dovendo fare una cosa semplicissima, istallare una targa commemorativa, è riuscito a cadere non in uno, ma addirittura in due errori. Quali? Scopriteli nel video.

Ma c'è spazio anche per la paradossale manifestazione contro i vitalizi del Movimento 5 stelle. Tutti conto i privilegi della casta ma poi... i ministri si sono presentati in piazza con le auto blu!

E infine un rapido excursus su quelle che erano le idee di Matteo Renzi, in passato, sul potere di veto dei partitini. Certo, non è una sorpresa, visto che il rottamatore è abituato a cambiare idea praticamente su tutto...

Buona visione e... arrivederci alla prossima puntata!