Sergio Ramos, addio Real Madrid? E lui gioca così su TikTok

Sbarca su TikTok Sergio Ramos, uno dei più grandi difensori del mondo, proprio nelle ore drammatiche in cui si vocifera di una sua rottura con il Real Madrid. Il calciatore non sembra poi così triste, anche se i Blancos hanno congelato al momento la firma sul rinnovo biennale del suo contratto. Si sono moltiplicate così le voci di un suo arrivo nel campionato italiano dalla prossima stagione. In lizza soprattutto la Juventus del suo amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo