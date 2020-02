Ecco la ricetta per gli spaghetti alla russa. Da non copiare

Lei si chiama Elena Leyba, è una ragazza russa che ha studiato qualche tempo in Italia. Evidentemente ha anche mangiato italiano in quel periodo. Dove però è difficile capirlo. Perché forte di quella esperienza ha aperto un canale TikTok per insegnare ai russi la dieta mediterranea. Quelli che lei chiama “spaghetti”, ma in realtà sono bavette della Barilla, li cucina così, in una teglia al forno dove avere posato sulle bavette crude olio, cipolle, passata di pomodoro, prezzemolo, pomodorini e formaggio a listarelle. Li cuoce e viene fuori una poltiglia, poi da sotto la crosta di formaggio tira fuori i suoi spaghetti. Una cucina mostruosa, che farebbe rivoltare lo stomaco a qualsiasi italiano. Ma i russi ora sono convinti di mangiare proprio come noi...