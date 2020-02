La proposta oscena di Vasco Rossi

Sulle nevi Vasco Rossi lancia la sua proposta oscena. Che può sembrare tale, ma in realtà è tratta dal testo della canzone che lui ha scritto per Irene Grandi che gareggiava a Sanremo “Finalmente io”. La strofa iniziava con "Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità/Se sono nervosa se sono confusa/ Se non ti ho mai detto di sì…” e poi venivano le parole “hard” che Vasco ridendo canticchia in questo video