Psicosi da contagio. Il Coronavirus getta nel panico l'Italia intera dove i cittadini prendono d'assalto i supermercati e dove succede pure che qualcuno, in preda alla paura e al pregiudizio, perda la testa. In uno dei tanti supermercati affollati per la corsa a fare provviste è accaduto che un signore filippino, mentre era in fila alla cassa, si sia beccato un pugno in faccia da un uomo in preda alla psicosi da contagio. La vittima ha reagito scatenando una rissa: "Io sono filippino, non cinese, vaf***". Immediato l'intervento degli addetti al supermercato e della vigilanza. (video Twitter @FmikrokosmosD)