L'emergenza coronavirus ha gravi conseguenti sulla salute pubblica, ma anche numerosi effetti collaterali: viaggi annullati, vacanze rovinate, partite di calcio a porte chiuse. Come la vicenda dei turisti italiani atterrati alle Mauritius e poi rispediti in Italia. Ma l'emergenza non cancella i diritti dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente nazionale dell'Unione Consumatori spiega quando e in che modo si può chiedere il rimborso delle spese sostenute. Anche, udite udite, per le partite di calcio a porte chiuse. Ascoltatelo nel video pubblicato su TikTok.