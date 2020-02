Rai, Vincenzo Mollica va in pensione: l'addio al Tg1 dopo quarant'anni

Vincenzo Mollica va in pensione. Il 29 febbraio, l’inviato storico del TG1, lascerà dopo 40 anni tondi tondi nel servizio pubblico. Doveva congedarsi il 27 gennaio, ma la data è stata rinviata per consentirgli di presenziare al 70esimo Festival di Sanremo. Nel 1980 è stato assunto in Rai e ha realizzato i primi servizi del TG1 sui personaggi di Walt Disney, sul cantautore Francesco De Gregori e sul regista Nanni Moretti. Grande appassionato di fumetti e cinema, è stato inviato speciale ai premi Oscar, al Festival del cinema di Venezia e Cannes. Sempre per il TG1 ha curato la rubrica di approfondimento DoReCiakGulp e da appassionato di Internet nel 2001ha inaugurato il suo sito ufficiale RAI.

Nel 1995, Topolino si è ispirato al grande giornalista per il personaggio di Vincenzo Paperica. Con la pensione e nonostante il morbo di Parkinson e il glaucoma, lo attendono nuovi progetti come la creazione di una tv sul web. Il direttore del TG1, Giuseppe Carboni, ha salutato così Vincenzo Mollica: “E’ uno dei grandi nomi dell’azienda. E’ una persona semplice che ha fatto dell’umiltà la sua grandezza. E’ l’unico che ha messo d’accordo il mondo dello spettacolo italiano”.

Il giornalista ha dichiarato: “Il servizio pubblico è un’idea che non mi ha mai abbandonato, me la porto dentro, il mio lavoro è un sentimento. C’è la mia famiglia, mia moglie, mia figlia e poi il lavoro. E’ stato semplice. Ho sempre considerato importanti le persone e non ho mai considerato le casacche che vestivano. mi chiedevano di che partito fossi e io: di Snoopy, di Corto Maltese, di Totò, marcelo Mastroianni, Fellini. questi sono stati i miei partiti. A governarmi è sempre stata la passione. Grazie a chi mi ha voluto bene e grazie anche ai figli de na mi**otta! Dico grazie a loro perché ci hanno indicato la strada che non dovevamo perseguire”.