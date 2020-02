L'Amuchina costa troppo? Adesso arriva il tormentone

In epoca di coronavirus sono tanti i problemi degli italiani. Uno su tutti il costo dell'Amuchina che nei giorni scorsi, e soprattutto su Amazon, ha raggiunti picchi incredibili.

Anche per questo c'è chi cerca di esorcizzare il problema con una vera e propria canzone cantata in coro: "Un'Amuchina mi son comprato, oh virus ciao, virus ciao, virus ciao, ciao, ciao. Con l'Amuchina so' indebitato, costa quanto un iphone". E il trio già spopola sui social.