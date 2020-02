Belen Rodriguez va fuori di testa. Cosa si fa per il coronavirus

In queste ore siamo tutti preoccupati per le vicende legate al coronavirus. Non fa eccezione Belen Rodriguez che posta sui social un video in cui si fa vedere mentre cammina col viso coperto da una mascherina.

Tra il serio e il faceto la bella showgirl commenta: "Ma che fine abbiamo fatto?". Come darle torto? Certo se anche lei è costretta a coprire il suo volto vuol dire proprio che siamo alla frutta. Speriamo bene...