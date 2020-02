La Corea del Sud è il secondo Paese del mondo per numero di contagi da coronavirus. Per questo i coreani fanno quello che possono per evitare l'ulteriore diffondersi della malattia.

In giro per il Paese si vedono scene apocalittiche con la gente in fila per chilometri pur di accaparrarsi le tanto agognate mascherine. Tutto questo in attesa del vaccino che potrebbe porre la parola fine a tutto questo. Ma ancora non ci sono tempi determinati per stabilire quando sarà a disposizione una difesa verso questa nuova minaccia per la salute globale.