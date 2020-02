Coronavirus, insulti contro i pullman dei veneti a Ischia: vergogna

Il Coronavirus sta scatenando l'isteria collettiva e dando il lasciapassare a piccole "vendette" sociali. In Rete si moltiplicano i video dove si vedono aggressioni fisiche e verbali, spia di un'Italia in preda alla paura. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Twitter il video girato con il cellulare da una signora residente a Ischia. La donna riprende due pullman di italiani provenienti dal Nord bloccati sulla banchina e inveisce: "Per anni ci avete chiamato terroni e ora siete qui. Ecco la vostra civiltà".