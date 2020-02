La paura coronavirus corre sui binari, il Frecciarossa Milano-Roma viaggia così

La paura del contagio coronavirus sta coinvolgendo tutti, ma proprio tutti i settori della nostra vita. Anche i viaggi e, in particolare, i viaggi in treno.

Per approfondire leggi anche: I treni vanno in tilt

In queste immagini vediamo il Frecciarossa Milano-Roma viaggiare praticamente vuoto. Passeggiando tra i vagoni non si vedono altro che sedili vuoti. Come se non bastasse il convoglio viaggiava con 40 minuti di ritardo a causa di un problema a Lodi che non era stato ancora risolto. In altre parole il Frecciarossa viaggiava sulla linea secondaria e quindi era più lento.