Luca Argentero come Diodato. Con chi se la prende

Luca Argentero si diverte su TikTok. E mentre sotto si sente la canzone di Diodato "Fai rumore" lui la doppia e canta.

Per approfondire leggi anche: Luca Argentero ci porta nella mente dell'artista

Ma il "Fai rumore" di Diodato questa volta si trasforma in un rimprovero nei confronti di chi mangia e biascica. Insomma l'ironia regna in sovrana in casa Argentero.