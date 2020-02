"Non usiamo i fazzoletti, usiamo questi". Bello Figo usa 300 euro come tovagliolo per mangiarsi un'ala di pollo da un euro. "Sono stato al Burger King e gli ho detto non mi dare i fazzoletti... Ce l'ho già perché sono Bello Figo" racconta il rapper in un video pubblicato su TikTok. "Adesso io voglio mangiare con 300 euro un pezzo di pollo da 1 euro". E conta i soldi: "Ca***, 300 euro" dice Paul Yeboah, conosciuto online con i suoi soprannomi Bello FiGo e Bello FiGo Gu e in passato anche come Bello FiGo Gucci, personaggio internet ghanese e naturalizzato italiano, YouTuber e cantante.