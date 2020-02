Conte è imbambolato e Giorgia Meloni fa le veci del premier. La presidente di Fratelli d'Italia rivolge un appello ai turisti stranieri, cercando di tranquillizzarli sull'eventualità di un contagio. «Appello ai turisti di tutto il mondo: le immagini e le notizie che vi arrivano della nostra Nazione non raccontano il vero. L’Italia è sempre pronta e fiera di accogliervi con tutte le sue unicità. Non rinunciate alla più bella metà turistica da visitare e conoscere».

È il post che accompagna un video su facebook di Giorgia Meloni che rivolge un invito ai viaggiatori stranieri a non escludere l’Italia dalle proprie mete. A Giorgia scappa pure un corona- "Vairus" come capitò a Luigi Di Maio. Però lei a differenza del ministro degli Esteri stava parlando in inglese, e non italiano, che avrebb e richiesto la pronuncia latina