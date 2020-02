Partite rinviate per coronavirus. E la politica finisce nel pallone

Caos in serie A per la decisione della Lega Calcio di rinviare a causa dell'emergenza Coronavirus le cinque partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse, tra cui la sfida scudetto Juventus-Inter. E i politici, tra cui Matteo Salvini, si sono letteralmente infuriati, preferendo concentrarsi sul pallone piuttosto che sulle misure per arginare l'epidemia.

Il primo a parlare è stato il leader della Lega e milanista sfegatato Salvini che ha detto che sarebbe stato meglio far disputare le partite, anche a porte chiuse, per dare un segnale di "normalità" al Paese.

L'interista Ignazio La Russa, invece, ha usato toni ancora più duri per criticare la gestione, parlando di "campionato falsato". E, d'altronde, per i nerazzurri giocare in uno Juventus Stadium senza tifosi sarebbe stato certamente un vantaggio.

Chi "assolve" la Lega Calcio è il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che ha parlato di "decisione saggia".

D'altronde aveva proprio ragione lo storico premier britannico Winston Churchill quando ebbe a definire gli italiani attraverso il calcio. Cosa disse? Scopritelo nel videocommento di Daniele Di Mario e Dario Martini.