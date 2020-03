Quando e come utilizzare la mascherina per evitare il contagio del nuovo coronavirus Covid-19? Lo spiega il vademecum dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in cui viene illustrato il corretto utilizzo degli strumenti usa e getta di prevenzione. La prima indicazione è un principio che in tempi di psicosi da contagio nessuno sembra seguire: la mascherina va utilizzata solo se si hanno sintomi come febbre, tosse e difficoltà respiratorie o se si lavora a contatto con persone potenzialmente infette.