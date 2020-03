Coronavirus, la Meloni sfida Rutelli e Renzi sull'inglese. Chi vincerà?

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sfida l'ex ministro Francesco Rutelli e il numero uno di Italia Viva Matteo Renzi. E lo fa in inglese, lanciando un appello ai turisti affinché non escludano l'Italia dai loro viaggi a causa del Coronavirus.

Con il Colosseo alle spalle (e un po' di vento a disturbarne la performance), la Meloni rassicura gli stranieri sulle condizioni del Paese e sulla sicurezza dei nostri prodotti.

Già in passato alcuni leader si erano cimentati in videomessaggi in inglese. Ma gli esiti erano stati poco incoraggianti. E anche le carriere politiche non ne hanno giovato. Non ci credete? Guardate il video.