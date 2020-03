"Abbiamo una sola esigenza, anche se sembra strana: potere tornare subito a lavorare". Così Guido Guidesi, il deputato della Lega costretto all'isolamento nella zona rossa della sua Codogno dal 21 febbraio scorso, spiega in videoconferenza con la stampa estera che lo intervista la situazione del comune diventato epicentro del coronavirus in Italia. Quel che preme adesso- racconta lui- è soprattutto potere riaprire le attività commerciali, perché dai bar ai negozi è praticamente tutto chiuso da più di una settimana e i problemi iniziano a sentirsi. Qualche fabbrica al momento si è rimessa parzialmente in moto, ma non basta per non fare spegnere l'attività economica di quel territorio che rischia davvero il ko dal virus