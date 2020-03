Ecco la nuova vita di Nathaly Caldonazzo

Fermi tutti! Nathaly Caldonazzo si dà al canto. Dopo l'esperienza a "Temptation Island", che le è servita ad aprire gli occhi e lasciare il fidanzato Andrea Ippoliti, la bionda attrice e showgirl che è anche un'apprezzata pittrice, sembra rinata. Ha ripreso in mano la sua vita e si è concentrata sul lavoro.

Così ha deciso di debuttare come cantante in coppia con il cantautore romano Andrea Sisti, che nel 2002 vinse il Premio Tenco insieme all'artista scozzese Donovan (colui che insegnò ai Beatles la tecnica chitarristica del fingerpicking). Nathaly ha fatto il suo esordio nella musica cantautoriale con il brano "L'amore che viene", in cui regala una splendida interpretazione in francese.

“Ho vissuto a Parigi per parecchi anni con mia madre. Come per l’italiano, ho un sentimento di amore per questa lingua”, spiega lei. Ma come nasce questo singolare sodalizio tra Nathaly e Andrea? I due sono amici da anni: lei frequentava da sempre con la mamma Leontine Snell lo storico ristorante del nonno di Andrea, "Otello alla Concordia", luogo di riferimento per numerosi cinematografari: Ettore Scola, Mario Monicelli, Gillo Pontecorvo, Furio Scarpelli e molti altri. Andrea ha anche prodotto il docu-film "Il segreto di Otello" che ricorda e celebra quel periodo di storia attraverso le testimonianze di attori, registi, produttori, sceneggiatori e musicisti che ieri e oggi hanno frequentato il locale contribuendo a crearne la fama. Il suo film ha vinto premi cinematografici e presto sarà visibile sui Rai Play. Nel docu-film sono presenti anche due camei di Robert De Niro e Bruce Springsteen, grandi amici di Andrea Sisti.

E’ stata proprio Nathaly a suggerire ad Andrea una versione in francese de "L’Amore che viene", che lui cantò nel 2015 assieme alla brasiliana Paula Morelenbaum, cantante nel gruppo Novabanda di Antonio Carlos Jobim, il più grande compositore brasiliano di tutti i tempi. Nathaly ama molto questa canzone poiché la melodia le ricorda molto la tradizione chansonnier e la coincidenza vuole che la casa discografica che produce e distribuisce il brano è un‘etichetta francese di riferimento, la Believe Digital.

Sensuale il video di "L'amore che viene”, girato a Roma per regia di Angelo Cricchi, che già spopola sui social. La canzone si avvale di musicisti di rango: trumpet solo: Roy Paci, arrangement: Puccio Pucci, piano: Luca Bernardini, drums: Paulo Braga, percussion: Marcos Suzano, cbass: Adriano Giffoni, french horns: Luciano Giuliani, tenor & bass trombones: Massimo Pirone, classic guitar: Fernando Caneca, cello: Matteo Scarpelli, viola: Marcello Sirignano, violins: Prisca Amori, Daniele Viri, Viviana Marzi, Emiliano Damiano, Carmine Ruizzo.