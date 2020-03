Fino a gennaio 2021 non si pagano le rate dovute e poi si riprende con le scadenze normali sia per i mutui che per i prestiti di famiglie e aziende italiane. Ecco la richiesta lanciata dall'ex premier Matteo Renzi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alla commissione europea. Una sorta di moratoria 2020 per tutti i debitori come risposta alla emergenza del coronavirus. Serve l'accordo europeo perché con la liquidità esistente le banche non ne risentirebbero ma è necessario anche derogare dalle famose regole di Basilea per non modificare il merito di credito dei pagatori, altrimenti le aziende fallirebbero. Il costo dell'operazione sarebbe quasi zero, una sorta di eccezione normativa che però farebbe tirare il fiato a chi si trova in difficoltà per la caduta di guadagni dovuta al paese fermo per la paura di contagio.