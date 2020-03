Mentre parla a un comizio per le primarie urta una borraccia, ma lo scatto da felino evita la doccia. Non mancano i riflessi al candidato democratico Bernie Sanders, tanto più se si pensa che l'aspirante presidente degli Stati Uniti ha 78 anni, e non è propriamente un bambino. Con il suo gesto ha evitato un bagno indesiderato ai fan che lo stavano ascoltando mentre comiziava. Ma nel supermartedì elettorale è stato lui a finire bagnato e anche di più, surclassato dall'avversario Joe Biden che lo ha superato in quasi tutti gli stati dove appariva in netto svantaggio. Sanders non è ancora affogato perché dalla sua ha la vittoria nella popolosa California, che ha riequilibrato a suo favore il numero di rappresentanti persi negli altri stati dove si votava. Ma ad affogare è ormai molto vicino, visto che quasi tutti gli altri concorrenti si sono ritirati per supportare Biden, che fu il vice di Barack Obama.