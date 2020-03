Va bene pensare ai contagi, ma non si deve lasciare indietro chi sbarca sulle coste. E' l'ultima follia dell'Onu che invece di dare istruzioni sul coronavirus chiede che l'emergenza non metta in secondo piano l'accoglienza dei migranti, una vera e propria fissa nella testa dei funzionari del più inutile baraccone internazionale. Questa volta un appello che suona più disumano del solito, senza capire la paura del virus che ormai sta contagiando tutto il mondo