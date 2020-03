Il prosciutto proibito di Salvini, i sei caffè di Renzi e l'orribile pizza francese. Il Superpodio!

Il supercattolico Matteo Salvini che mangia prosciutto il venerdì di Quaresima, Matteo Renzi che fa indigestione di caffè per terminare il suo ultimo libro (e quanti dovranno berne quelli che lo leggeranno?), i francesi che dichiarano guerra alla pizza italiana "infettata" dal Coronavirus ma che, sotto sotto, non si rassegnano al fatto che sia più buona della loro.

Sono loro i protagonisti della decima puntata del Superpodio della settimana, la viderubrica de "Il Tempo" dedicata al peggio della politica. E che, anche nell'ennesima settimana segnata dall'emergenza Coronavirus, non risparmia stoccate alle gaffe, agli errori e agli inciampi dei nostri rappresentanti.

Detto dei due Mattei e del loro controverso rapporto con il cibo, c'è spazio anche per altri personaggi. Come quell'Elio Germano che, premiato a Berlino per la sua interpretazione del pittore Antonio Ligabue nel film "Volevo nascondermi", non si è risparmiato l'abituale dedica agli "emarginati", cadendo però in un piccolo controsenso. Quale? Scopritelo nel video!

Come non dedicare, poi, un piccolo spazio a Massimo D'Alema e alla sua ultima intervista nel quale auspica che la sinistra ritrovi "il contatto fisico con il suo popolo". Un augurio non proprio appropriato nella settimana della fobia per l'epidemia.

Infine, naturalmente, il "pizzagate", con il controverso filmato satirico che ha fatto infuriare i politici italiani e che, in realtà, ha tradito una volta di più l'ennesimo complesso anti-italiano dei "cugini" d'oltralpe. Il tutto, "cucinato" in due minuti o poco più. Buona visione e alla prossima puntata!