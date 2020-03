La lezione della ragazza cinese: "Niente panico, la mascherina noi la usiamo sempre"

"Guardate che noi la mascherina la usavamo ben prima del coronavirus. E' una nostra abitudine, se ce la vedete addosso non dovete spaventarvi".

La "lezione" della simpatica cinesina fa il giro del web. "Noi viviamo in città molto popolose, la usiamo sia come protezione anti-smog (questo lo fate anche voi), ma soprattutto - spiega la ragazza - come atto di cortesia. Quando non avendo la febbre, ma un pizzico di raffreddore o di tosse, portiamo sempre la mascherina come cortese protezione degli altri, così in metro o in ufficio non tossiamo o starnutiamo addosso a loro".

Una normale abitudine degli orientali che ai tempi del Coronavirus sfocia nel panico. Ingiustificato.