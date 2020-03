Barbara Balanzoni, la rianimatrice denuncia: vogliono metterci il bavaglio sul coronavirus

Barbara Balanzoni, medico anestesista diventata una paladina dei social, si scaglia contro la censura sulle notizie relative all'epidemia di coronavirus. L'ultimo video è contro la circolare che la Asl di Modena ha inviato ai dipendenti e relativa proprio alla diffusione di informazioni sul Covid19, che ha fatto fino a oggi 233 morti e oltre 5mila malati.

Nel documento pubblicato da lapressa.it il direttore generale dell'Azienda sanitaria chiede ai dipendenti "di astenersi completamente dalla comunicazione via social per tematiche inerenti l'epidemia" perché, si spiega all'inizio della circolare, le informazioni non veritiere o "che possano generare allarmismo" saranno oggetto di provvedimenti disciplinari fino alla "denuncia per procurato allarme". Una censura vera a propria per la Barbara Balanzoni che grida al bavaglio e continua a informare sui social gli utenti sullo stato dell'epidemia. Il video in cui "strigliava" gli italiani sui comportamenti da seguire per evitare il contagio ha collezionato più di un milione di visualizzazioni.