"I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!". Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Pd e governatore della Regione Lazio, in un video su Facebook. "Ho sempre detto niente panico, combattiamo". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, subito dopo aver comunicato via Facebook di esser in isolamento domiciliare perché positivo al Covid-12. "Quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo alla lettera quelle che sono le disposizioni dei medici e della scienza, tentando di dare una mano da casa per quello che sarà possibile. Combatto, come è giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per il Paese", aggiunge.

(agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)