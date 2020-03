Barbara Balanzoni, l'anestesista all'attacco del capo dell'Ordine dei medici. Ecco perché

Nei giorni dell'emergenza del coronavirus Barbara Balanzoni, medico anestesista rianimatore, è diventata un paladino dei social per il "video-cazziatone" agli italiani che non prendono sul serio i rischi del contagio. Nel suo ultimo video si scaglia però contro la diffusione del documento della Società italiana di anestesia di analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), che definisce criteri di scelta per l'ammissione alle terapie intensive dei pazienti più gravi affetti da Covid-19. E contro Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che ha definito il documento, che ha fatto molto discutere, "un grido di dolore. Nessun medico deve essere costretto a una scelta così dolorosa. La nostra guida, prima di qualunque documento che subordini l'etica a principi di razionamento, e che dovrebbe in ogni caso essere discusso collegialmente dalla professione, resta il Codice di deontologia medica. E il Codice parla chiaro: per noi tutti i pazienti sono uguali e vanno curati senza discriminazioni".