Resa pubblica la bozza di dpcm che rende la Lombardia zona rossa, presi d'assalto i treni a Milano. Migliaia di persone sono saliti sui Frecciarossa e sull'alta velocità di Italo anche senza biglietto in mano, affollandosi sui binari e riempendo come uova perfino i corridoi delle vetture. Tutti a cercare di raggiungere i familiari nel centro sud prima che scatti la chiusura dei confini della Lombardia e di altre 11 province che secondo il decreto- che incredibilmente non è ancora in vigore- dovrebbero essere chiusi fino al prossimo 3 aprile sia in uscita che in entrata. Ora se qualcuno in quelle zone a rischio era contagiato ha moltiplicato i casi di contagio e lo porterà ancora più forte proprio nelle regioni dove il servizio sanitario è più debole