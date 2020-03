"Tutti liberi", i familiari dei detenuti di Rebibbia bloccano la Tiburtina

I familiari dei detenuti protestano davanti al carcere di Rebibbia. Dentro la rivolta per lo stop ai colloqui per le norme anti-coronavirus, fuori la protesta dei parenti che chiedono libertà per i reclusi. Il picchetto ha bloccato la Tiburtina e non sono mancati momenti di tensione e veri e propri scontri con le forze dell'ordine.