Panico a Roma, fila chilometrica al supermercato aperto di notte

Supermercati aperti di notte presi d'assalto. File chilometriche di clienti davanti agli store h24. Scene da film post-apocalittico a Roma dove, pochi minuti dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato regole ferree contro la diffusione del coronavirus velide in tutta Italia, i supermercati h24 sono stati presi d'assalto. Il tutto in spregio alle regole già in vigore sulla distanza tra le persone nei luoghi come negozi e supermercati.

Anno Domini 2020. 9 marzo, ore 22:30, post annuncio Pres. Conte

Supermercato.

