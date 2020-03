UnoMattina, perché Roberto Poletti resta a Milano in piena emergenza

Il Coronavirus non ferma Roberto Poletti che torna a Milano per condurre “Uno Mattina”. Il giornalista ha spiegato i motivi a Alberto Matano, conduttore de “La Vita in Diretta”: “Sono in piazza Duomo e dopo le 18 ci sarà il coprifuoco doveroso. La gente deve rimanere a casa e deve mantenere la distanza di sicurezza se esce. Bisogna osservare le disposizioni del Governo. I dati mi hanno fatto riflettere e la mia scelta, assecondata dall’azienda che ringrazio, è quella di fare una parte di Uno Mattina da Milano, mentre l’altra la farà la collega da Roma. Una scelta precisa: ho deciso di tornare a Milano perché qui sono cresciuto professionalmente ed è una città che ha dato tanti esempi positivi. In questo momento drammatico perché tale è, la Lombardia saprà dare il buon esempio e saprà risollevarsi. Racconteremo da qui questa Lombardia che cerca di uscire dall’emergenza. Ripeto: bisogna osservare le disposizioni, ma la gente va al lavoro, le imprese sono aperte, va tutto avanti. Non è una situazione normale, ma si va avanti”. (video da www.raiplay.it)