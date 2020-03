Costantino Vitagliano va in giro per una Milano deserta. E in sottofondo si sente "Tutta mia la città" sulle note dell'Equipe 84. E mai canzone fu più azzeccata per l'emergenza da coronavirus.

Per approfondire leggi anche: L'Oms dichiara la pandemia

La città è deserta, in giro non c'è nessuno e allora via con Maurizio Vandelli: "Tutta mia la città/Un deserto che conosco/Tutta mia la città/Questa notte un uomo piangerà/No, non verrai/Fumo un'altra sigaretta e poi/Me ne andrò senza te/Porto con me/Un'immagine che non vedrò/Tu che corri da me/Da un'automobile che passa/Qualcuno grida "va a casa"/È tutta mia la città"