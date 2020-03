Al Parco di Tor di Quinto le persone violano le regole (VIDEO)

Al parco si può andare. Ma questo non significa che si possano ignorare le indicazioni del governo sugli assembramenti vietati e le distanze "di sicurezza" da rispettare per evitare in forma preventiva il potenziale contagio da coronavirus. Questo video è stato girato stamattina al Laghetto di Tor di Quinto e mostra alcuni avventori del parco radunati uno accanto all'altro, in barba alle regole. Scene che si possono vedere in questi giorni in quasi tutti i parchi di Roma e d'Italia. Al nord, nelle zone di maggiore contagio, è già allo studio la possibile chiusura di giardini e parchi-giochi come ulteriore misura di prevenzione. Perché le raccomandazioni, a quanto pare, non sono mai abbastanza.