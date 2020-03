Coprifuoco da coronavirus. Così la polizia pizzica tre ragazzi in strada

Coprifuoco anche ad Avellino. La paura del contagio da coronavirus spinge la popolazione di tutte le città a stare in casa. E scattano anche i controlli della polizia.

Per approfondire leggi anche: Costantino Vitagliano va in giro per Milano

Come in questo caso. La pattuglia vede da lontano, si avvicina e chiede spiegazioni ai tre ragazzi. Che stavano parlando in strada. Troppo in queste ore di coprifuoco da coronavirus.