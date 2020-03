Si sente male nella metro Termini. Scatta il protocollo antivirus

Si sente male nella stazione metro Termini. E scatta l'emergenza coronavirus. In queste ore i nervi sono tesi e le misure di sicurezza portate al massimo.

Per questo quando una persona si sente male si pensa subito al peggio. Com'è successo sotto la metro della stazione Termini. Un malore, forse un semplice svenimento per pressione bassa, e sono subito scattate le misure anti-contagio. L'area è stata isolata e i sanitari sono intervenuti bardati di tutto punto com'è necessario in questo periodo.