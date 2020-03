Coronavirus, al Brennero è il panico: fino a 90 km di coda per i controlli dell'Austria sui tir

Fino a 90 chilometri di code al Brennero per il caos controlli: sull'autostrada esplode il panico per l'emergenza coronavirus. Al valico del Brennero l'Austra fa passare i mezzi col contagocce e il caso diventa diplomatico. Per arginare l'epidemia, vari Paesi hanno deciso di fermare o limitare gli arrivi nei loro confini dall'Italia. Per questo le autorità viennesi hanno previsto lo stop ai collegamenti con l'Italia e a chiunque arrivi dal Paese vicino senza avere un certificato sanitario. Il cancelliere Sebastian Kurz ha anche chiesto agli austriaci di rientrare dall'Italia e di rispettare 14 giorni di isolamento. Dall'inizio dell'epidemia il 20 gennaio l'Italia è ormai il Paese con il maggior numero di infezioni dopo la Cina.