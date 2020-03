Giocano a calcetto nonostante il divieto, intervengono i vigili

Scene così se ne vedono ovunque in Italia e sono scattati i primi provvedimenti penali. Ma nonostante i divieti siano ormai entrati in vigore da diversi giorni, c'è ancora qualcuno che non comprende fino in fondo i rischi di continuare una vita normale in tempi di emergenza coronavirus. Questo video, diventato virale nelle ultime ore, mostra un intervento dei vigili in Campania per provare a bloccare una partita di calcetto fra amici. I ragazzi restano in campo, sembrano infastiditi e sorpresi dalla richiesta delle forze dell'ordine, a un certo punto si sente una signora ricordare giustamente al gruppo che "c'è una disposizione". Intanto un bambino gira fuori dal campo con la mascherina. Più diligente lui degli adulti.